Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221116-1: Polizei fahndet nach zwei Einbrechern - Zeugenaufruf

Hürth (ots)

Am Dienstagabend (15. November) sind zwei bislang unbekannte Männer in das Wohnhaus eines 55-Jährigen in Hürth eingebrochen. Der Geschädigte sah die Verdächtigen aus seinem Garten flüchten und alarmierte die Polizei, die unverzüglich die Fahndung einleitete.

Gegen 18.30 Uhr soll der Hürther die Haustür seines Reihenhauses an der Stotzheimer Straße aufgeschlossen haben. Zeitgleich seien zwei Personen aus seinem Garten an ihm vorbei in Richtung Hermühlheimer Straße gerannt. Einer der Verdächtigen soll etwa 180 Zentimeter groß sein, eine schlanke Statur haben und eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze getragen haben. Sein Begleiter sei 175 Zentimeter groß, habe eine kräftige Statur und trug zur Tatzeit ebenfalls eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze, sowie eine grau karierte Hose. In seinen Händen soll er einen Bastkorb gehalten haben. Polizisten stellten im Haus des Geschädigten später ein beschädigtes Kellerfenster und eine aufgehebelte Terrassentür fest. Sie sicherten die Spuren am Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise zu den flüchtigen Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell