POL-REK: 221114-3: Polizei fahndet nach Tankstellenräubern - Zeugenaufruf

Bergheim (ots) - Eine kurze Fahrt unter Alkoholeinwirkung endete mit einem Verkehrsunfall. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.11.2022 gegen 00:30 Uhr) beabsichtigte ein Mann in Bergheim nur kurz eine Besorgung zu machen. Zu diesem Zweck sei er in seinen PKW gestiegen, welcher in der Albert- Schweitzer- Straße in Bergheim- Quadrat geparkt stand. Nach ersten Feststellungen endete die Fahrt nach nur wenigen Metern. ...

