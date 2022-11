Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221114-2: Raubserie aufgeklärt - Verdächtige in Untersuchungshaft

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Tatverdächtigen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat sechs tatverdächtige Männer festgenommen. Der älteste Beschuldigte ist 21 Jahre alt. Sie sollen gemeinschaftlich in Bergheim, Elsdorf und Bedburg mehrere schwere Raubdelikte und zwei Diebstähle begangen haben. Mit vorgehaltenen Messern und einer Schusswaffe sollen sie die Angestellten diverser Geschäfte bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Zur Zeit befinden sich drei Verdächtige (17, 19, 21) in Untersuchungshaft.

Die Gruppierung aus Bergheim soll nach aktuellem Ermittlungsstand bereits im Dezember 2021 mit den Überfällen begonnen haben. Meistens betraten die Verdächtigen die Geschäfte und Ladenlokale kurz vor Ende der Öffnungszeiten. Während ein Teil der Gruppe die Angestellten bedroht haben soll, sicherten deren Komplizen den Fluchtweg. Beamte vernahmen die Geschädigten und Zeugen, die allesamt die Täter nahezu identisch beschrieben. Für ihre Taten sollen die jungen Männer auch einen VW Polo als Fluchtfahrzeug eingesetzt haben. Intensive Ermittlungen führten die zuständigen Kriminalbeamten schließlich auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Beweislast war letztlich so groß, dass ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln Wohnungsdurchsuchungen anordnete. Polizisten durchsuchten zudem den VW Polo, der mutmaßlich als Fluchtwagen eingesetzt worden war. Dabei stellten die Beamten zwei Messer sicher, die als mögliche Tatwaffen in Betracht kommen. Die Pistole fanden Polizisten bereits nach einem Überfall auf einen Supermarkt im Juli 2022 an der Hauptstraße in Bergheim in unmittelbarer Tatortnähe. (hw)

