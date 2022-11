Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221113-1: Fahrzeug landete auf dem Dach

Bergheim (ots)

Eine kurze Fahrt unter Alkoholeinwirkung endete mit einem Verkehrsunfall. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.11.2022 gegen 00:30 Uhr) beabsichtigte ein Mann in Bergheim nur kurz eine Besorgung zu machen. Zu diesem Zweck sei er in seinen PKW gestiegen, welcher in der Albert- Schweitzer- Straße in Bergheim- Quadrat geparkt stand. Nach ersten Feststellungen endete die Fahrt nach nur wenigen Metern. Der 36- jährige verlor unmittelbar nach Fahrtantritt die Kontrolle über den Audi, kam von der Fahrbahn in einem Wohngebiet ab und stieß mit einem geparkten PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW und endete in Dachlage. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte befand sich der Fahrer noch im Fahrzeug. Im Zuge der Rettung aus dem Fahrzeug konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der alkoholisierte Fahrer verletzte sich durch das Geschehen leicht. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Aufgrund der Fahrt unter Alkoholeinfluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das total beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. (pw)

