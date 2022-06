Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer wird an roter Ampel beraubt

Karlsruhe (ots)

Am Samstag gegen 20:30 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann an der Kreuzung Pforzheimer Straße / Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach Opfer eines Raubes. Der Geschädigte war aufgrund einer roten Ampel zum Anhalten gezwungen und stellte kurzzeitig sein E-Bike auf dem Gehweg ab. Plötzlich erhielt er einen starken Stoß von hinten, so dass er mitsamt seinem Fahrrad umstürzte. Offenbar zog derweil ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel aus seiner hinteren Hosentasche. Nachdem der 50-Jährige wieder aufgestanden war, sah er den Unbekannten entlang der Pfinzstraße in Richtung Bahnhof flüchten. Er versuchte den Tatverdächtigen kurzzeitig zu Fuß zu verfolgen, verlor ihn jedoch im Töpferweg aus den Augen. Als der 50-Jährige wieder an die besagte Kreuzung zurückkehrte, stellte er fest, dass sein zurückgelassenes Fahrrad entwendet worden war.

Bei dem noch unbekannten Mann handelt es sich gemäß den Angaben des Geschädigten um eine männliche Person im Alter von etwa 30 Jahren. Der Tatverdächtige ist etwa 175 cm groß, hat eine sportliche Figur, ist dunkelhäutig und hat kurze Haare. Er war mit einer langen Jeans-Hose und einem T-Shirt bekleidet.

Der 50-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Prellungen im Brustbereich. Entwendet wurde der Geldbeutel mit Bargeld und mehreren Karten sowie das E-Bike des Geschädigten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell