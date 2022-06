Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Fahrradfahrer leicht verletzt - SUV-Fahrzeug flüchtet

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen trug ein junger Mann bei einem Unfall am Montagabend in der Pfinzstraße in Karlsdorf-Neuthard davon.

Der 25-Jährige und sein Bruder radelten gegen 20:00 Uhr die Pfinzstraße entlang. Auf Höhe des dortigen Vogelparks kam ihnen ein schwarzes Geländefahrzeug entgegen. Dieses bzw. dessen Fahrer hielt sich wohl nicht in ausreichender Weise an das Rechtsfahrgebot und fuhr mitten auf der Fahrbahn. Während sein Bruder an einem seitlich geparkten Pkw noch vorbeifahren konnte, musste der 25-Jährige ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Pkw zu verhindern. Hierdurch touchierte er mit seinem Lenker den Außenspiegel des geparkten Autos und kam zu Fall.

Der SUV-Lenker entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle in Richtung Pfinzkanal. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Geländewagen mit deutschem Kennzeichen und getönten Scheiben handeln soll. Zum Fahrer ist nichts Näheres bekannt.

Durch den Sturz zog sich der junge Mann mehrere Schürfwunden zu, eine Behandlung durch Sanitäter war jedoch nicht erforderlich. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 200,00 Euro.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251/726-0 In Verbindung zu setzen.

Stephan Arheidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell