POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher bei Einbruchsversuch überrascht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Dienstag versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in der Weinbrennerstraße einzudringen. Der Unbekannte begab sich gegen 00:10 Uhr auf den Balkon zur Wohnung des Geschädigten und versuchte die Balkontür aufzuhebeln. Durch die Geräusche wachte der Geschädigte auf und begab sich über ein Nebenzimmer zum Balkon. Dort überraschte er den Täter, woraufhin dieser augenblicklich die Flucht ergriff. Der Geschädigten beschrieb den Einbrecher als etwa 1,75 Meter groß und komplett schwarz gekleidet. Außerdem sei er mit einer schwarzen Sturmhaube vermummt gewesen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 666-3611 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

