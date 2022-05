POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Brandstifter

Moers (ots) - Am Montagmorgen, 16.05.2022 um 07:45 Uhr ereignete sich an der Römerstraße, Ecke Treibweg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der aus dem Treibweg kommende, 53-Jährige aus Moers touchierte beim Abbiegevorgang eine 13-Jährige Moerserin, die den Fußgängerstreifen passierte und verletzte sie dadurch leicht. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein ...

