Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unbekannte beschmieren Gartentor - Zeugen gesucht

Xanten (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 14.05.2022 und Sonntag, 15.05.2022 ein Gartentor eines Gemeindehauses an der Straße Kapitel mit Graffiti besprüht. Die Vandalen nutzten rosa Farbe. Die Schriftzüge waren unleserlich.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen in dem Bereich bemerkt haben, sich bei der Polizei in Xanten unter der Rufnummer 02801/71420 zu melden.

