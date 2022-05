Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schulwegunfall mit leicht verletzter Person

Moers (ots)

Am Montagmorgen, 16.05.2022 um 07:45 Uhr ereignete sich an der Römerstraße, Ecke Treibweg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der aus dem Treibweg kommende, 53-Jährige aus Moers touchierte beim Abbiegevorgang eine 13-Jährige Moerserin, die den Fußgängerstreifen passierte und verletzte sie dadurch leicht. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet nachdrücklich alle Autofahrer, insbesondere zur Berufsverkehr- bzw. Schulwegzeit, verstärkt Rücksicht auf Fußgänger und Fahrradfahrer zu nehmen und auf sie zu achten.

