Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer attackierte PKW-Fahrer mit Reizgas

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Ein Auslieferungsfahrer einer Pizzeria befuhr mit seinem PKW am Dienstag (28. September) gegen 18.10 Uhr die Erkelenzer Straße. Vor ihm fuhren zwei Motorräder. Deren Fahrer bremsten ihre Fahrzeuge immer wieder ab, um dann wieder mit Vollgas weiterzufahren. Der Auslieferungsfahrer musste dadurch ebenfalls immer wieder abbremsen. Als die Kräder an einem Eiscafe an der Erkelenzer Straße hielten, stellte er einen der Motorradfahrer zur Rede. Daraufhin entstand ein Streitgespräch. In dessen Folge wurde er von seinem Kontrahenten mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach flüchteten beide Motorradfahrer, die helle Integralhelme trugen. Ein Motorrad war weiß. Der Angriff wurde von mindestens einem Zeugen wahrgenommen. Die Polizei bittet diesen und weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell