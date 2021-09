Polizeidirektion Lübeck

Schadenfeuer in der Fahrzeughalle der FFW Oldenburg i. H

Am gestrigen Dienstagmorgen (14.09.) kam es zu einem Schadenfeuer in der Fahrzeughalle der FFW Oldenburg. Der Brand dürfte an einem Feuerwehrfahrzeug ausgebrochen sein. Diverse Feuerwehrfahrzeuge sowie die Halle sind erheblich beschädigt worden und zunächst nicht mehr nutzbar. Die Schadenshöhe kann zurzeit nicht konkretisiert werden; sie dürfte in Millionenhöhe liegen. Ein Mitglied der Feuerwehr Oldenburg wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Klinik gefahren. Der Mann konnte bereits am gestrigen Nachmittag wieder entlassen werden.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Ein herangezogener Statiker hat zunächst ein Betretungsverbot für den brandbetroffenen Hallenbereich ausgesprochen. Ein Sachverständiger wird in Absprache mit der Lübecker Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen hinzugezogen.

