Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

PKW prallt gegen Altkleidercontainer - Frau schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (14.09.2021) ist eine 51-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Lorenz schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge kam die Lübeckerin in der Schwartauer Allee mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte gegen einen Altkleidercontainer. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 09:45 Uhr befuhr die 51-Jährige mit ihrem Mercedes die Schwartauer Allee stadtauswärts. In Höhe des dortigen Recyclinghofes verlor sie plötzlich die Kontrolle über Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte gegen drei neben der Fahrbahn aufgestellte Altkleidercontainer. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Daimler und blieb auf dem Dach liegen. Die Lübeckerin wurde dabei in ihrem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachten sie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Beamten des 2. Polizeireviers haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Deswegen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, auch die Altkleidercontainer wurden stark deformiert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Schwartauer Allee zwischen der Matthäistraße und der Brolingstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell