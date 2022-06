POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer nachträglich verstorben - Nachtrag zur Meldung vom 23.05.2022

Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Dienstag versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in der Weinbrennerstraße einzudringen. Der Unbekannte begab sich gegen 00:10 Uhr auf den Balkon zur Wohnung des Geschädigten und versuchte die Balkontür aufzuhebeln. Durch die Geräusche wachte der Geschädigte auf und begab sich über ein Nebenzimmer ...

