POL-KA: (KA)Karlsruhe - Update: Regenbogenflagge angezündet und anschließende Schlägerei im Schlosspark - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Montagabend versuchten Betrüger einem 73-Jährigen aus Karlsruhe über den Messengerdienst WhatsApp eine angebliche Notsituation seines Sohnes vorzuspielen. Die Täter schrieben am Montag gegen 18.00 Uhr eine Textnachricht an den 73-Jährigen und gaben sich ihm gegenüber als seinen Sohn aus. Die Betrüger gaben an, dass der Sohn sich in einer ...

mehr