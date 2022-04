POL-SE: Kaltenkirchen - Diebstahl eines SUV der Marke Jeep - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 28.04.2022, ist es im Stadtgebiet zu drei Taschendiebstählen zum Nachteil von drei älteren Frauen gekommen. In einem Schuhgeschäft Am alten Markt entwendeten Unbekannte zwischen 10:20 und 10:50 Uhr die Geldbörse einer 80-Jährigen aus Kiebitzreihe. Erst an der Kasse bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres Portmonees aus der am Oberkörper getragenen Handtasche. Ähnlich ...

mehr