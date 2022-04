Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Dämmwolle im Seemoorweg abgelagert

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

In einem Waldstück am Seemoorweg in Halstenbek ist es in den letzten Tagen zu einer illegalen Ablagerung von circa zehn Kubikmetern Dämmwolle gekommen.

Eine Streife des Polizeireviers Rellingen stellten die unzulässige Müllentsorgung circa 50 Meter von der Einmündung zum Eidelstedter Weg entfernt am gestrigen Mittwoch fest.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten um sachdienliche Hinweise unter 04121 40920 zu einem möglichen Verursacher.

Für den Transport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell