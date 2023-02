Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Eine Schwerverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Bad Essen (ots)

Am Sonntag gegen 13:10 Uhr ereignete sich in Bad Essen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem VW Multivan den Leverner Weg in Richtung Schloss Ippenburg. Auf Höhe der Kreuzung zur Falkenburg übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Ford S-Max. Auf Grund des Zusammenstoßes kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab, hierbei geriet der VW Multivan in die angrenzende Hunte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrerin des Multivan wurde durch den Unfall schwer verletzt, der 49-jährige Fahrzeugführer des Ford S-Max blieb unverletzt. Vor Ort waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell