POL-EL: Bad Bentheim - drei Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Neuenhaus (ots) - Aktuell kommt es im Bereich der Polizeiinspektion vermehrt zu Geldbörsendiebstählen. So wie auch am Mittwoch, den 08. Februar: Bislang unbekannte Täter entwendeten gestern Abend zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr die Einkaufstasche inklusive der darin befindlichen Geldbörse aus dem Einkaufswagen einer 82-Jährigen. Die Dame befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Veldhausener ...

mehr