POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Diebstahl eines S-Pedelec gesucht

Twist (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 9 Uhr und 12 Uhr in Twist zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der "Ansgarstraße". Anschließend versuchten sie, sich gewaltsam Zugang zu weiteren Räumlichkeiten innerhalb des Objektes zu verschaffen. Dieser Versuch misslang. Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand Sachschaden in ...

