Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wintergarten und Gartenhütte geraten in Brand

Espelkamp, Minden (ots)

Am Samstag wurden die Kräfte von Polizei und Feuerwehr zu jeweils einem Brand nach Espelkamp und Minden gerufen. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt.

Zunächst fing gegen 12.30 Uhr in der Straße "Im Strange" ein Gasheizofen in einem Wintergarten Feuer, nachdem der Bewohner (67) diesen in Betrieb genommen hatte. Nachdem die Flammen sich schnell ausgebreitet hatten, gelang es der Feuerwehr ein Übergreifen auf das weiterhin bewohnbare Wohnhaus zu verhindern. Die Polizei geht gegenwärtig von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf mindestens 30.000 Euro belaufen.

Nachmittags wurden die Beamten auch zum Brand einer alleinstehenden Gartenhütte in den Burgweg nach Minden gerufen. Dort berichtete der Bewohner des zugehörigen Wohnhauses, dass ein Ofen gegen 15.25 Uhr zu brennen begonnen habe. Nachdem der 53-Jährige die Flammen bereits erfolgreich bekämpft hatte und so Schlimmeres verhindern konnte, löschte und kühlte die Feuerwehr schließlich den Brandort noch weiterführend ab. Die Brandursache ist zur Stunde unklar und Gegenstand der polizeilichen Überprüfungen. Hierbei ist eine mutmaßlich nicht fachgerechte Installation des Ofens im Fokus der Ermittler. Der geschätzte Sachschaden liegt hier bei rund 5.000 Euro.

