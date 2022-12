Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressenachtrags- und Abschlussmeldung zur GAA-Sprengung

Strohn (ots)

Wie bereits veröffentlicht kam es am 17.12.2022 gegen 04:15 Uhr zu einer GAA-Sprengung in der Volksbankfiliale in Strohn.

Die Tatortaufnahme durch die Spezialkräfte der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes sind zwischenzeitlich beendet.

Es ergab sich nachfolgender Geschehensablauf.

Gegen 04:15 Uhr begaben sich drei bisher unbekannte Täter mittels eines Fahrzeuges, an welchem entwendete Kennzeichen montiert waren, zur Volksbankfiliale in Strohn.

Hier brachten sie den Geldausgabeautomaten (GAA) mittels Sprengstoff zur Detonation.

Durch die Wucht der Explosion wurde der GAA massiv zerstört, ebenso wurde das Gebäude, in welchem sich der GAA befand durch die Druckwelle erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Fenster und Türen, sowie Trockenbauwände wurden beschädigt.

Durch die Detonation wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam. Zur genauen Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Der GAA ist zerstört und bis auf weiteres nicht nutzbar, ebenso der GAA-Vorraum nicht.

Die Statik des Gebäudes dürfte nach erster Einschätzung nicht beeinträchtigt sein.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell