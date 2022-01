Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 24.01.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurden in Freinsheim in der Erpolzheimerstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und das dort geltende Durchfahrtsverbot überwacht. Bei schwachem Verkehrsaufkommen, kam es zu 2 Geschwindigkeitsverstößen. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 50 km/h gemessen. Das Durchfahrtsverbot wurde von allen Verkehrsteilnehmern beachtet.

Bei der nächsten Kontrolle wurde in Erpolzheim, in der Bahnhofstraße, die temporär eingerichtete Tempo 30 Beschränkung überwacht. Bei schwachem Verkehrsaufkommen konnten keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

In Ellerstadt wurde in der Bruchstraße, in der an den verkehrsberuhigten Bereich anschließenden Tempo 30-Zone, die Geschwindigkeit gemessen. Auch hier hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung.

