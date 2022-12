Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Lübbecke (ots)

Bereits am vergangenen Montag (12.12.) kollidierten in Stockhausen zwei Autos im Begegnungsverkehr seitlich miteinander. Der Fahrer eines silbernen oder grauen Autos fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. Da nach Angaben des Geschädigten hinter ihm weitere Fahrzeug fuhren, hofft der Geschädigte sowie die Polizei auf Zeugenhinweise.

Den Angaben zufolge befuhr der junge Mann aus Preußisch Oldendorf mit seinem grauen BMW gegen 15 Uhr die Straße Am Esch in Richtung Alswede. In einer scharfen Linkskurve kam ihm dann auf seiner Fahrbahn der silberne beziehungsweise graue Wagen entgegen, wobei die Autos kollidierten. Während der Geschädigte kurz nach dem Zusammenstoß anhielt, entfernte sich der Unfallgegner. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler des Verkehrskommissariats.

