POL-MI: Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Petershagen (ots) - Am späteren Dienstagabend haben zwei männliche Unbekannte in Heimsen ein Seniorenpaar (80, 87) in deren Haus überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht. Dazu klingelten die Täter gegen 22 Uhr am Wohnhaus des landwirtschaftlichen Anwesens in der Straße "Bössel" und gaben sich als mutmaßliche Paketboten aus. Als die 80-jährige Bewohnerin daraufhin vorsichtig die Haustür einen Spalt weit ...

mehr