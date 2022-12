Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen in Espelkamp, Bad Oeynhausen und Minden

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Minden-Lübbecke hat am Freitagabend in Espelkamp Verkehrskontrollen durchgeführt. Besonderer Fokus der Einsatzkräfte lag dabei in der Bekämpfung von Alkohol und Drogen am Steuer. Parallel kam es in Bad Oeynhausen und Minden zu Geschwindigkeitsüberprüfungen von Verkehrsteilnehmern.

Als Resultat des Einsatzgeschehens in Espelkamp wurden von den Beamten vier Anzeigen gefertigt. Fünf Verkehrsteilnehmer wurden mit Verwarngeldern belegt. Im Rahmen der Tempokontrollen an der Kanalstraße in Bad Oeynhausen werden die Polizisten 20 Owi-Anzeigen auf den Weg bringen. Zu diesen kommen 25 Verwarngelder hinzu. Weniger Verstöße wurden an der Gustav-Heinemann-Brücke in Minden dokumentiert. Hier können als Folge der Überprüfungen acht Anzeigen sowie neun Verwarngeldern genannt werden. Besonders negativ fiel an dieser Örtlichkeit ein Audi-Fahrer aus dem Landkreis Schaumburg auf. Er steuerte seinen Wagen gegen 18.45 Uhr bei erlaubten 70 km/h mit gemessenen 125 Stundenkilometern auf das Polizei-Radar zu. Der Mann hat nun mit 480 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell