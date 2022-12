Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkaufsstände auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Minden (ots)

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte ihr Unwesen auf dem Mindener Weihnachtsmarkt getrieben. Dabei entwendeten sie nicht nur Spirituosen, sondern auch ein hochwertiges Gerät. Den Annahmen der Ermittler zufolge dürften sich die Taten zwischen Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 7.50 Uhr ereignet haben.

So bemerkten Polizisten im Rahmen einer Fußstreife in der Obermarktstraße Beschädigungen eines Weihnachtsmarktstandes. Ob hieraus Gegenstände entnommen wurden ist gegenwärtig unklar. Unter anderem alkoholische Getränke wurden aus einem aufgebrochenem Stand auf dem unteren Podest der Martinitreppe entwendet. Dazu hatte man die Eingangstür aufgebrochen. Auch auf dem Marktplatz brach man in einen Verkaufsstand ein. Aus dem entwendete man eine Mandelmaschine der Marke Hutterer.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

