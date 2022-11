Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter will Falschgeld in Umlauf bringen: Pfiffige Kinder durchschauen dreiste Masche; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Mit einer besonders dreisten Masche versuchte ein unbekannter Täter am gestrigen Montagabend vor einem Einkaufszentrum in der Kasseler Innenstadt Falschgeld in Umlauf zu bringen: Er sprach gegen 19 Uhr auf dem Königsplatz zwei zwölfjährige Weihnachtsmarktbesucher an und fragte, ob sie sich umsonst etwas zu essen kaufen wollen. Als die beiden Jungen aus Kassel erfreut zustimmten, gab ihnen der Mann zum Bezahlen einen 50 Euro Schein mit dem Hinweis, dass sie ihm das Wechselgeld zurückgeben sollten. Da die Großzügigkeit des Unbekannten den Kindern komisch vorkam, gingen sie mit dem Schein in ein nahegelegenes Geschäft und fragten dort, ob etwas mit dem Geld nicht stimme. Nach einer Inaugenscheinnahme der Verkäuferin erfuhren die Zwölfjährigen, dass es sich um einen falschen 50er handelte. Kurz danach trafen die Kinder am Königsplatz erneut auf den Mann, der auf sie gewartet hatte und sie nun sogar eindringlich aufforderte, sich von dem Geld etwas zu kaufen. Die pfiffigen Jungen verneinten dies und rannten davon. Im Anschluss liefen sie zum Polizeirevier Mitte, wo sie den Vorfall schilderten und den Polizisten den falschen 50 Euro Schein übergaben. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 25 Jahre alt, glatte schwarze Haare, die nach hinten gegelt waren, Kinnbart, westasiatisches Erscheinungsbild, schwarze Daunenjacke, schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe

Die Beamten des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen versuchten Inverkehrbringens von Falschgeld. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fall gemacht haben oder Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell