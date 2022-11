Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Audi A4 und Papiercontainer brennen in Südstadt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Nachdem es bereits am vergangenen Wochenende zu Bränden von Papiercontainern in Kassel kam (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5369790), mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut zweimal wegen brennender Abfallcontainer ausrücken. Zudem kam es zum Brand eines geparkten Audi A4, an dem nach bisherigem Kenntnisstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand. Derzeit spricht alles dafür, dass die Container und das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können.

Die Meldungen von zahlreichen Anwohnern wegen der brennenden Papiercontainer an der Unterführung Philosophenweg und in der Milchlingstraße waren nahezu zeitgleich gegen 2:45 Uhr in der Nacht eingegangen. Die Container wurden größtenteils völlig zerstört. In der Milchlingstraße waren auch ein Zaun und abgelegtes Baumaterial durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die Täter nicht gefasst werden.

Zu dem Fahrzeugbrand in der Heckerstraße, nahe der Frankfurter Straße, kam es später in der Nacht gegen 3:30 Uhr. Trotz der umgehend eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr brannte der Motorraum des geparkten Audi A4 eines Anwohners komplett aus. Auch in diesem Fall verlief die anschließende Fahndung der Polizei ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Brände gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

