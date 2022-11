Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto kracht in Lilienthalstraße in geparkte Fahrzeuge: Mutmaßliche Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Zu einem völlig beschädigten Auto, das ein Fahrer oder eine Fahrerin nach einem Unfall zurückgelassen hatte, wurden Beamte des Polizeireviers Ost am frühen Samstagmorgen gegen 4:30 Uhr in die Lilienthalstraße gerufen. Wie die Streife vor Ort anhand des Schadensbildes ermittelte, war der Wagen aus Richtung der Landesstraße, der ehemaligen B 3, gekommen und in Höhe der Hausnummer 35 der Lilienthalstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort krachte der Audi frontal gegen einen geparkten Hyundai Tucson, der dadurch wiederum gegen eine dahinterstehende Sattelzugmaschine geschoben wurde. Bei dem Audi war der komplette Frontbereich durch den Aufprall erheblich beschädigt worden, an dem Hyundai war ein Totalschaden entstanden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 40.000 Euro geschätzt. Die Person, die am Steuer des Audis gesessen und den Unfall verursacht hatte, war vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle geflüchtet. Allerdings hatten die Beamten in dem beschädigten Auto Hinweise auf die mutmaßliche Fahrerin des Autos gefunden. Bei der Fahndung konnte eine Streife die Frau schließlich in einem Hinterhof in der Nähe ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Sie war augenscheinlich nur leicht verletzt worden. Da ein Atemalkoholtest bei der 24-Jährigen aus Niestetal einen Wert von rund 1,6 Promille ergab, wurde ihr auf dem Polizeirevier von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell