POL-KS: Autodiebe scheiterten an Sicherheitsvorkehrungen: Funksignal von Schlüsseln hochwertiger Fahrzeuge war abgeschirmt

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Nachdem es in den vergangenen Monaten zu mehreren Diebstählen von hochwertigen Autos der Marken Audi und BMW in Stadt und Landkreis Kassel gekommen war, scheiterten die Täter zuletzt zwei Mal an Sicherheitsvorkehrungen. In beiden Fällen waren die Fahrzeugbesitzer bereits in der Vergangenheit von Autodieben heimgesucht worden. Aus diesem Grund wussten sie, dass sich die Täter bei hochwertigen Fahrzeugen in der Regel das Keyless-Go-System der Wagen zunutze machen und mithilfe technischer Geräte das Funksignal des im Haus liegenden Schlüssels aufnehmen und verlängern. So hatten die Autobesitzer, den Präventionstipps der Polizei entsprechend, ihre Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe der Haustür abgelegt und das Signal der Schlüssel zusätzlich abgeschirmt. Wie Aufzeichnungen von Überwachungskameras zeigen, hatten die Täter im Laufe der Nacht vergeblich versucht, das Signal der Schlüssel aufzunehmen und zu verlängern. Letztlich ergriffen sie dann in beiden Fällen erfolglos die Flucht.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo, die in Fällen von Kraftfahrzeugdiebstählen ermitteln, möchten die wegen der Sicherheitsvorkehrungen gescheiterten Taten zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, wie man sich als Besitzer von hochwertigen Fahrzeugen mit Keyless-Go-Technik speziell vor Diebstählen mittels Funkwellenverlängerung schützen kann:

- Wählen Sie den Abstellplatz Ihres PKW sorgfältig aus: Nutzen Sie Ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) bzw. Parkplätze/-häuser mit Videoüberwachung.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest: Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Viele weitere Tipps und Informationen über wirkungsvolle mechanische und elektronische Sicherungen von Kraftfahrzeugen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell