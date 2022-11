POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. November, 13 Uhr und dem 14. November, 7 Uhr, kam es in der Spielplatzstraße, in Höhe der Hausnummer 5, zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter weißer VW Polo wurde entlang der vorderen Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich ...

