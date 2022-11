POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Pkw-Brand

Bad Sassendorf (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde eine 61-jährige Frau aus Mühlheim an der Ruhr, die sich derzeit in Bad Sassendorf aufhält, Opfer dreister Betrüger. Sie erhielt eine WhatsApp-Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes, der sie bat, zwei ausstehende Rechnungen zu begleichen. Die hilfsbereite Mutter überwies die geforderte Summe in Höhe von knapp 7000,- Euro auf das angegebene Konto. Nach einer weiteren ...

