Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Altenrüthen - Verkehrsunfall

Rüthen (ots)

Am Montag kam es um 14.10 Uhr in der Straße Kirchtal zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau aus Rüthen fuhr mit ihrem VW in Richtung Rüthen-Drewer. Nach eigenen Angaben wurde die 31-Jährige durch ihre beiden Kinder auf dem Rücksitz abgelenkt und geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Es kam zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Ford einer 58-jährigen Autofahrerin aus Warstein. Bei dem Unfall wurde die 58-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die 31-Jährige Autofahrerin und ihre beiden 5 und 3-jährigen Kinder wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell