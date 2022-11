Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher festgenommen

Lippstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen konnten zwei Einbrecher bei dem Versuch, in eine Grundschule in der Sankt-Hedwig-Straße einzudringen, festgenommen werden. Die beiden 28 und 20-jährigen Männer aus Lippstadt lösten bei ihrem Einbruchversuch den Alarm aus. Der 28-Jährige flüchtete bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung vom Tatort, konnte aber nach kurzer Flucht festgenommen werden. Der 26-Jährige versuchte, sich zunächst auf dem Schulgelände zu verstecken, wurde aber unmittelbar von den Beamten entdeckt und ebenfalls festgenommen. Ob die Täter für weitere Einbrüche in Frage kommen, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell