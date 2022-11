Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Navigationssysteme entwendet

Geseke (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht vom 13. November auf den 14. November aus drei Fahrzeugen die fest installierten Navigationssysteme ausgebaut und entwendet. Bei den in der Störmeder Straße, der Straße am Blindenbaum und in der Franz-Stock-Straße geparkten Pkw handelt es sich um Fahrzeuge der Marke BMW und Volkswagen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

