Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Öffentlichkeitsfahndung

Warstein (ots)

In Warstein-Suttrop kam es in einem Edeka-Markt zu einem Ladendiebstahl von hochwertigen Spirituosen. Ein unbekannter Täter entnimmt die Getränke und versteckt diese in einer mitgeführten Reisetasche. Zuvor hat ein weiterer Täter das Geschäft ausgekundschaftet und die Umverpackung der Waren entfernt. Der Haupttäter entfernt sich über den Eingangsbereich mit den entwendeten Spirituosen und umgeht so den Kassenbereich. Nach Verlassen des Marktes wird der Haupttäter dabei beobachtet, wie er sich zu einem entfernt wartenden Pkw Daimler Benz begibt. Beide Täter flüchten unerkannt vom Tatort. Die Täter und der Pkw wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab das zuständige Gericht nun ein Bild für eine Öffentlichkeitsfahndung frei. Wer kann Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02902 91000 bei der Kriminalpolizei. Das Foto finden Sie aus datenschschutzrechtlichen Gründen hinter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/91381

