Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen der Polizei in Warstein

Warstein (ots)

Am Freitag, 11. November, wurden bei einem gemeinsamen Einsatz des Verkehrsdienstes und der Polizei in Warstein Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeit" und "Ablenkung durch Mobiltelefone" durchgeführt.. In der Zeit zwischen 6 Uhr und 13 Uhr kontrollierten die Beamten in den Orten Warstein und Rüthen zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Insgesamt wurden 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 57 Verwarnungsgelder erhoben. Telefonierend am Steuer wurden 14 Fahrer festgestellt. Darüber hinaus wurden noch zwei Strafanzeigen gefertigt. Geschwindigkeitsüberschreitungen und das Benutzen von Mobiltelefonen gehören zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. (dk)

