Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung des Rotlichts führt zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr bog ein aus Fahrtrichtung Wiesloch kommender 47-jähriger VW-Fahrer von der L723 in die Kopernikusstraße ab. Dabei missachtete der Mann das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden 44-jährigen Skoda-Fahrer. Da der Skoda-Fahrer nahezu ungebremst mit dem VW zusammenstieß, entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der 44-jährige Mann musste im Anschluss mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell