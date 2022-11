Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl

Soest (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Soest wurde am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin fuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Auf der Borg entlang. Eine Personengruppe begab sich plötzlich auf die Fahrbahn. Eine männliche Person versperrte den Fahrweg der Frau, so dass sie die Person langsam umfahren musste. Später stellte die Soesterin den Diebstahl ihrer Tasche nebst Portemonnaie fest, die sich in einem Korb auf dem Gepäckträger des Rades befand. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden. Die anstehende Weihnachtszeit und die gut besuchten Innenstädte und Geschäfte locken jährlich leider auch zahlreiche Diebe an. Die Polizei rät: "Verschließen Sie Ihre Taschen und tragen Sie Ihre Wertgegenstände eng am Körper."(dk)

