Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: WhatsApp - Masche leider erfolgreich

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine 61-jährige Frau aus Mühlheim an der Ruhr, die sich derzeit in Bad Sassendorf aufhält, Opfer dreister Betrüger. Sie erhielt eine WhatsApp-Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes, der sie bat, zwei ausstehende Rechnungen zu begleichen. Die hilfsbereite Mutter überwies die geforderte Summe in Höhe von knapp 7000,- Euro auf das angegebene Konto. Nach einer weiteren Aufforderung, Geld zu überweisen, wurde die 61-Jährige misstrauisch und erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche informieren.(dk)

