Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrerin

Daaden (ots)

Am späten Nachmittag des 24.08.2022, befuhren eine 25-jährige Fahrerin und ein 20-jähriger Fahrer in dieser Reihenfolge die Betzdorfer Straße im Ortsbereich Daaden in Richtung Biersdorf. In Höhe des Hüttenweges beabsichtigte die junge Fahrerin nach links abzubiegen. Der nachfolgende Fahrer erkannte den Abbiegevorgang aufgrund tiefstehender Sonne zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden; die 25-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell