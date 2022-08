POL-PDNR: Ladendieb gestellt

Rheinbrohl (ots) - Am 24.08.2022 gegen 14:30 Uhr kam es in Rheinbrohl zu einem Verkehrsunfall mit Flucht zwischen einem LKW und einem PKW. Die Geschädigte fuhr mit ihrem schwarzen Ford Focus auf der Hauptstraße in Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen. Auf Höhe der Hausnummer 50 kam ihr ein weißer LKW entgegen und schnitt ihre Fahrspur, so dass sie ausweichen musste und mit dem Bordstein sowie einem Baugerüst ...

