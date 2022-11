Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto von Auslieferungsfahrer gestohlen: Dieb mit 1,6 Promille am Steuer des geklauten Pkw festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen/Habichtswald:

Glück im Unglück hatte am gestrigen Donnerstagabend ein Auslieferungsfahrer, dessen kurz abgestelltes Auto mit darin abgelegtem Schlüssel in Kassel-Harleshausen gestohlen wurde. Zwar fehlte zunächst jede Spur von dem älteren Opel Astra, allerdings konnte die Polizei den Pkw später in Habichtswald stoppen und den am Steuer sitzenden 42-Jährigen festnehmen. Der Tatverdächtige aus Vellmar stand erheblich unter Alkoholeinfluss und hat darüber hinaus gar keinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen des Autodiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Wie der Fahrer eines Lieferdienstes den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, hatte er den unverschlossenen Opel Astra gegen 20 Uhr nur für einen kurzen Augenblick mit dem im Fahrzeug liegenden Schlüssel vor dem Imbiss stehenlassen. Als er kurz danach mit der nächsten Essenslieferung nach draußen kam, stellte er entsetzt fest, dass das Auto nicht mehr da war. Rund zwei Stunden später führte die Fahndung der Polizei nach dem gestohlenen Astra zum Erfolg: Eine Streife der Polizeistation Wolfhagen entdeckte den gesuchten Pkw auf der B 251 in Habichtswald und hielt ihn an. Sofort stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 42-jährigen Fahrer fest, der behauptete, er habe sich das Auto von einem Freund ausgeliehen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,6 Promille, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Dort räumte er schließlich ein, dass er die günstige Gelegenheit genutzt und den Pkw gestohlen hatte. Der Auslieferungsfahrer konnte seinen Wagen samt Schlüssel am späten Abend wieder bei der Polizei abholen. Die Ermittlungen gegen den 42-Jährigen dauern an.

