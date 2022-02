Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber drohen mit Pistole und Messer

Kierspe (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagabend, gegen 19:50 Uhr, einen Gebrauchsartikelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße überfallen. Sie hielten sich nach dem Betreten zunächst einige Zeit im Laden auf. Plötzlich zog einer der beiden, der als männlich, ca. 20 Jahre alt und 1.70-1.75m groß beschrieben werden kann und zur Tatzeitmit mit schwarzer "Bomberjacke", schwarzer Jeans, schwarzer Basecap und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz bekleidet war, eine Pistole hervor und drohte einer Angestellten damit. Unter Vorhalt der Waffe forderte er sie auf einen Tresor zu öffnen. Der Täter griff sich anschließend eine darin befindliche Ledertasche mit Bargeld.

Der zweite Täter begab sich in der Zwischenzeit zu einer weiteren Angestellten, die sich im Ladenbereich aufhielt. Er bedrohte sie mit einem Messer und forderte sie auf untätig zu bleiben. Er kann als männlich, 16-18 Jahre alt und 1.60-1.65m groß beschrieben werden. Er trug eine schwarze Jacke mit roter "USPA" Aufschrift auf dem Ärmel, eine helle Jeans mit zerrissenen Knien, eine schwarze Basecap, graue Sneaker und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Täter flüchteten anschließend aus dem Laden in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief bislang ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat oder die Täter beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02354-9199-0 an die Polizeiwache in Meinerzhagen gegeben werden. (schl)

