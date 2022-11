Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach zweifacher Körperverletzung und rassistischer Beleidigung: 33-Jähriger zeigt Hitlergruß und beißt Polizisten in den Arm

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Für einen Polizeieinsatz sorgte am Freitagabend in der Frankfurter Straße in Kassel ein alkoholisierter 33-jähriger Mann. Nachdem er zunächst in einem Supermarkt einen Bekannten mit Faustschlägen verletzt hatte, beleidigte er kurze Zeit später an der Straßenbahnhaltestelle "Leuschnerstraße" einen 37-jährigen Mann rassistisch und schlug ihm völlig unvermittelt ins Gesicht. Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigte er zweimal den Hitlergruß und stieß offenbar bewusst einen Polizisten mit Migrationshintergrund rückwärts ins Gleisbett, wodurch dieser sich am Arm verletzte. Gegen die anschließende Festnahme setzte sich der 33-Jährige erheblich zur Wehr und biss den bereits verletzten Beamten bei der Fahrt auf das Revier in den Arm. Der Festgenommene wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium gebracht. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, dreifacher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Zunächst war der 33-Jährige gegen 21 Uhr mit seinem 28-jährigen Bekannten beim gemeinsamen Einkauf von Alkohol in dem Geschäft im Töpfenhofweg in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte er seinen Kontrahenten durch Faustschläge ins Gesicht und schlug danach den Kopf des 28-Jährigen gegen die Scheibe des Supermarktes. Den leicht verletzten Mann aus Kassel brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend kam es an der Haltestelle zur rassistischen Beleidigung und dem Angriff auf den 37-Jährigen aus Baunatal, der dort auf seine Bahn wartete. Auch er erlitt leichte Verletzungen. Gegenüber den hinzugeeilten Streifen der Revier Mitte und Süd-West verhielt sich der 33-Jährige hochaggressiv, griff unvermittelt den Polizisten an und wehrte sich nach Leibeskräften gegen die Festnahme. Darüber hinaus bespuckte er die Beamten und beleidigte sie aufs Übelste. Eine bei dem Festgenommenen entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell