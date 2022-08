Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Auto fährt Treppenabgang runter - Polizei bittet um Hinweise (10.08.2022)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend eine Fußgängertreppe auf der Straße "An der Steige" beschädigt. Der Unbekannte fuhr von der Oberndorfer Straße in Richtung Fußgängerzone und "schanzte" im Bereich "An der Steige" mit seinem Auto die dortige Fußgängertreppe runter. Dabei beschädigte er mehrere Treppenstufen. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Burgweg davon. Bei dem Auto soll es sich um einen roten Wagen, eventuell einen Fiat Punto, gehandelt haben. Der Fahrer soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell