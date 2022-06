Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei warnt vor Betrugsmasche via WhatsApp

Dortmund (ots)

"Hey Mami, ich habe eine neue Handynummer", diese ganz unscheinbare Nachricht ist in der jüngeren Vergangenheit häufig der Beginn eines Betruges, bei dem schamlose Betrüger oftmals hohe Geldsummen von älteren Geschädigten erbeuten. So geschah es am 7.Juni einer 66-jährigen Dortmunderin. Die Polizei Dortmund warnt daher und bitte Sie um Ihre Mithilfe.

In geschickt formulierten WhatsApp-Nachrichten geben Betrüger vor, die Tochter bzw. der Sohn zu sein und eine neue Handynummer zu haben. Antworten die Geschädigten dann auf diese Nachricht, beginnt eine ausgeklügelte Betrugsmasche. Meist mit etwas zeitlichem Verzug geben die falschen Kinder dann vor, in einer Notlage zu sein und bitten die Eltern um eine Geldüberweisung.

Dies geschah einer 66-jährigen Dortmunderin, deren falsche Tochter sich auf diese Art meldete und die Dortmunderin aufforderte, eine vierstellige Geldsumme zu überweisen. Dies tat sie zunächst, wurde dann jedoch misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter. Glücklicherweise flog der Betrug dann auf und die 66-Jährige konnte die Überweisung an ihrer Bank stornieren. So viel Glück im Unglück haben leider nicht alle, denn Betrugsstraftaten dieser Art nehmen seit geraumer Zeit stark zu und die Täter werden immer skrupelloser und geschickter.

Die Polizei Dortmund warnt daher und bitte um Ihre Unterstützung: Am wirksamsten können wir den Tätern durch Aufklärung das Handwerk legen. Sprechen Sie daher in Ihrer Familie und Ihrem Umfeld über solche Taten und klären Sie vor allem ältere Personen auf. Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um. Tätigen Sie grundsätzlich keine Banküberweisungen auf Ihnen unbekannten Konten. Wenn Sie von einem vermeintlichen Familienmitglied kontaktiert werden, stellen Sie Kontrollfragen und führen Sie ein Telefongespräch.

Im Zweifel wenden Sie sich an den polizeilichen Notruf. Darüber hinaus steht die Kriminalpolizei Ihnen mit einer eigenen Dienststelle beratend zur Verfügung. Alle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage: https://dortmund.polizei.nrw/artikel/kriminalitaet-zum-nachteil-von-senioren

