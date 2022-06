POL-DO: Magie einer Kontrolle - Polizei macht aus zwei Autos sechs Fußgänger

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0629 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund In einem Hausflur an der Herderstraße ist es wie mit der Pressemitteilung Nr. 0597 aus 2021 mitgeteilt im vergangenen Juni zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 24-jähriger Dortmunder war damals mit Stichverletzungen gefunden worden. Am heutigen ...

mehr