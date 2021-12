Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Aach - Einbruch in Einfamilienhaus

Trier (ots)

Am Samstag den 04.12.21 wurde zwischen 12:00 Uhr - 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Meierei" eingebrochen. Bislang unbekannte Täter nutzen ein gekipptes Badezimmerfenster um in das Anwesen einzusteigen und durchsuchten anschließend das Anwesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Tel.: 0651/9779-2290, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell